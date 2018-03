"Autoridades no conocen proceso de consulta en territorios": Nina Gualinga

Reclamó que estos procesos se han hecho "a base de manipulaciones y mentiras" La vocera de las mujeres amazónicas, Nina Gualinga, señaló que cuando mantuvieron la reunión con el secretario particular de la presidencia, Juan Roldán, "fue evidente que las autoridades no tienen idea de cómo se debería hacer la consulta previa y de cómo se ha hecho". Además, se confirmó que la reunión con el primer mandatario está prevista para este jueves 22 a las 17h00.

La lideresa recordó que durante cinco días las jefas de 9 nacionalidades que están localizadas en las seis provincias de la Amazonía, se plantaron frente al Palacio presidencial para exigir una audiencia con el presidente Moreno y poder entregarle un manifiesto con las preocupaciones que viven en sus territorios, entre ellos, su rechazo al extractivismo petróleo y minero.

“Las mujeres exigimos que se anulen los contratos con las empresas petroleras, consideramos ilegales e ilegítimas las firmas de contratos con líderes o GAD porque las mujeres no han sido tomadas en cuenta”, afirmó.

Además, exigen que se investigue sobre los casos de amenazas de muerte, hostigamiento y persecución que han vivido algunas de sus lideresas.

Reiteró que la consulta previa en los territorios antes de que se dé paso a los proyectos, “fue hecha a base de manipulaciones y mentiras”. Sostuvo que “a veces llamaban a la gente, les invitaban a un almuerzo y les hacían firmar un documento. Estas firmas se entregaban a las autoridades y decían que sí se hizo la consulta”.

En otros casos, dijo, llegaban a las comunidades “les informaban que iba a haber explotación petrolera, les tomaban lista y se iban”. De igual forma, reclama que las mujeres no fueron tomadas en cuenta y no han sido hechas de forma correcta.

Reveló que cuando mantuvieron la reunión con el secretario particular de la presidencia, Juan Roldán, “fue evidente que las autoridades no conocían, no tienen idea de cómo se debería hacer la consulta previa y de cómo se ha hecho”.

Por último, señaló que el mismo grupo que estuvo con el secretario del presidente estará en la reunión prevista para este jueves a las 17h00 con el presidente Moreno.

Fuente: Sonorama