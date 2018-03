Dictamen abstentivo por amenazas de muerte a Diana Salazar

¡Qué casualidad el festín de los abstentivos! Que la historia los juzgue", reaccionó ex Fiscal El Fiscal Fabián Salazar, quien lleva adelante las investigaciones por supuestas amenazas de muerte en contra de la ex fiscal Diana Salazar y ahora directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), emitió un dictamen no acusatorio en favor de dos personas.