Ataques en frontera : "Son grupos armados que protegen actividades delictivas", según Jefe del Mando Único

Precisó que "en la frontera norte del Ecuador no hay grupos subversivos, no son personas que usa uniforme" El contralmirante John Merlo, Jefe del Mando Único, se refirió sobre las acciones que se llevan a cabo en la frontera norte del país, luego del último ataque en el sector El Pan, provincia de Esmeraldas. Explicó que el motivo por el cual se producen los hechos "aún no están claros porque no sabemos cuál es el interés de estos grupos ilegales". Además, precisó que "en la frontera norte del Ecuador no hay grupos subversivos", sino que son "son grupos armados que se encuentran protegiendo actividades delictivas".