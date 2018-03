Por tercera vez, Fiscalía cita a José Serrano para rendir su versión en caso Fernando Balda

"Si hoy no va, la próxima se lo obligará con la fuerza pública", afirmó Fernando Balda Este lunes, 19 de marzo, el asambleísta José Serrano fue citado, por tercera ocasión, a rendir su versión dentro del caso del presunto secuestro de Fernando Balda, ex asambleísta, en Bogotá-Colombia en 2012. La diligencia está prevista para las 16h00 y, según Fernando Balda, "si hoy no va, la próxima se lo obligará con la fuerza pública".