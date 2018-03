Con nuevas líneas de crédito del Banco del Pacífico y CFN, Gobierno avanza con construcción

Presidente Moreno señaló que este sector es "medular para el desarrollo del país" porque genera miles de empleos y dinamiza economía El presidente Lenín Moreno participó de la presentación de nuevas líneas de crédito que la Corporación Financiera Nacional (CFN) y el Banco del Pacífico ponen a disposición del sector de la construcción y ciudadanía en general para la edificación de planes habitaciones y compra de vivienda. El objetivo es dinamizar este sector y el proyecto gubernamental "Casa Para Todos".

“La construcción de vivienda de interés social es primordial para cumplir con nuestra misión de cuidarlos Toda una Vida. Los buenos gobiernos deben enfocarse en brindar salud y educación, por supuesto, pero también una vivienda digna, especialmente a las familias que más la necesitan”, afirmó el presidente Moreno durante su intervención.

El Jefe de Estado puntualizó que el sector de la construcción es “medular para el desarrollo del país” pues genera miles de empleos y dinamiza la economía, con la participación de una extensa gama profesionales de diversos ámbitos y además de servicios complementarios que “florecen junto a una construcción”.

El presidente Moreno dijo no entender cómo antes se hablaba de economía y no se aplicaban mecanismos para dinamizarla. “Porque hubo un empeño en no decir nos equivocamos, porque hubo un empeño en construir obras faraónicas en vez de canalizar a través de empresarios constructores algo que toda familia necesita y quiere”, afirmó

Además, sostuvo que “se debe proporcionar a la construcción tasas bajas” y que es tiempo de dejar de confrontar a los empresarios.

Por esto, detalló, que las líneas de crédito que abren ambas instituciones “no solo ayudarán a un importante y necesario programa de gobierno”, sino viabilizarán la recuperación económica del sector.

La CFN oferta créditos blandos, con tasas que van desde 5.5 por ciento, a un plazo de hasta cinco años y con periodos de gracia de hasta 24 meses, de los que podrán beneficiarse pequeños, medianos y grandes constructores. Uno de estos, busca apoyar a los promotores inmobiliarios que se unan al programa de vivienda “Casa para Todos” que impulsa el Gobierno Nacional, en el marco del plan “Toda una Vida”. Los planes habitacionales deberán estar previamente calificados por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi).

CFN destinará (en los próximos 3 años) USD $450 millones para impulsar estos productos financieros y hasta el 2021 planifica que se edifiquen 9 500 inmuebles del programa “Casa para Todos” y 5 000 viviendas de interés público, es decir 14 500 soluciones habitacionales, generando aproximadamente 5 100 empleos (directos e indirectos) en diferentes puntos del país.

En cambio, los cinco tipos de créditos abiertos por Banco del Pacífico viabilizan la adquisición de viviendas hasta USD 375 mil y con plazos de pago entre 20 y 25 años; y hasta USD 650 mil para construcción con una tasa de interés del 4.5%.

(PP)

Fuente: Teleamazonas, Secretaria de Comunicación