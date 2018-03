LA HORA (Quito) Se exigen disculpas de Espinosa y Peñafiel

Exministro no consiguió apoyo del Pleno. Padres de víctimas esperan reparación. Al menos una disculpa pública de Augusto Espinosa y de Freddy Peñafiel, exministros de Educación, es lo que esperan los padres de niños víctimas de abuso sexual en escuelas y colegios, y las organizaciones que los defienden. El jueves pasado la Comisión Ocasional de la Asamblea, encargada de investigar casos de violencia sexual en las escuelas, aprobó un informe en el que precisa que ambos cometieron "omisiones y negligencias" en prevenir o resolver estos hechos.

Desde el Grupo Rescate Escolar, su directora, Sybel Martínez, indicó que el documento corrobora lo que ya denunciaron: que ellos llegaron a conocer expedientes como ‘El Principito’ o ‘Emmanuel’ y no actuaron. “Las víctimas y sus familias merecen al menos una disculpa pública, ¿no creen?”, opinó.



Mientras, Amparo Molina, vocera de la comisión, apuntó que seguirán en la lucha hasta conseguir “justicia y reparación” por lo ocurrido.

Postura en la Asamblea

Jeannine Cruz (CREO) remitió ayer un oficio a la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, para pedirle que se reconsidere el archivo del juicio político que ella trató de plantear contra Espinosa el año pasado.



Por su parte, el asambleísta Espinosa intentó que el Pleno de la Asamblea disponga a la Comisión que reciba observaciones de los aludidos y las incluya en un nuevo informe. “Lo que estamos pidiendo es que se restituyan nuestros derechos constitucionales”, dijo. Pero sus argumentos de que no se respetó el debido proceso no convencieron a los asambleístas, que negaron esa posibilidad con 76 votos.

Silvia Salgado (PAIS-Partido Socialista), quien preside la comitiva, comentó que no hay una norma que obligue a las mesas legislativas a consultar la opinión de los involucrados antes de emitir un documento de control político.



Enfatizó que, en su momento, tanto Espinosa como Peñafiel y el actual ministro de Educación, Fander Falconí, fueron llamados a comparecer ante la Comisión, por lo que defendió la legitimidad y legalidad del texto aprobado por unanimidad.



Dallyana Passailaigue (PSC) y Héctor Muñoz (SUMA) pidieron a la Comisión Aampetra que remita el informe a la Fiscalía. Muñoz no descartó impulsar un proceso de juicio político contra Peñafiel, quien no se ha pronunciado públicamente al respecto. La ley todavía permite que Peñafiel sea interpelado ante la Asamblea.

El ministro de Educación, Fander Falconí, respondió que su Cartera “continuará con la política de cero tolerancia al tratarse delitos y abusos contra estudiantes, con la campaña de prevención, las sanciones inmediatas, la restitución de derechos y la total transparencia”.



“Nunca sacrificaremos la verdad por evitar el escándalo. Incorporaremos enseguida las recomendaciones de la Comisión Aampetra y continuaremos con la estrategia Más Unidos, Más Protegidos. Haremos más seguras nuestras escuelas”, puntualizó