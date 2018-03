El DIARIO (Manabí) Construcción de casas se encuentra suspendida

Vélez explicó que se encontraron con dos tipos de observaciones. Una del nivel de cimentación de viviendas, cuya construcción se estaba iniciando, y otra de aspectos técnicos de la parte estructural.

“La construcción de casas fue paralizada, no están construyendo. El compromiso fue que no continúe la construcción hasta que no se resuelvan las dudas. En 28 viviendas ya construidas se han hecho recomendaciones de acabados”, citó.

En caso de que, pasados los 30 días, no exista una mejora, dijo Vélez, la obra pasaría de suspensión a clausura.

Superado. Fabricio Díaz, gobernador de Manabí, recorrió ayer el reasentamiento junto a varios beneficiarios.

Sobre las observaciones hechas por el Municipio, indicó que ya se han tomado los correctivos y aplicado las sugerencias técnicas que se han realizado.

“Las viviendas deben cumplir una nueva normativa constructiva, tras el terremoto, que es la que se está aplicando. Las observaciones ya fueron solventadas en una primera etapa”, manifestó el gobernador.

Recalcó que la próxima semana realizarán mesas de trabajo para tratar los temas de la integración de los servicios básicos y el acceso lateral que se plantea construir en el plan habitacional.

Se le preguntó si se tomará algún correctivo con la empresa constructora por las observaciones realizadas, Díaz respondió: “nosotros, de una manera responsable, y a su vez Ecuador Estratégico le ha exigido a la constructora que se mantenga y tal cual se ha realizado”.

Señaló que esperan que a finales de abril esté la primera etapa, que consiste en 100 viviendas.

Una de las personas que participaron en el recorrido fue Jessica Sancán, quien vivía en la ciudadela Briones, donde hubo deslizamientos que destruyeron su vivienda. Ella está arrendando y a la espera de su casa.

Se buscó la versión de Julio Recalde, gerente general de Ecuador Estratégico, se lo contactó pero pidió que lo volvieran a llamar. Luego no respondió la llamada.