ECUADORTV (Quito) 5 detenidos deja investigación por explosión en San Lorenzo

Fiscal Carlos Baca dijo que "es evidente que es un acto terrorista" Las autoridades de los ministerios de Defensa, Interior y Fiscalía dieron detalles este 16 de marzo sobre la Operación Libertador, que se ejecuta desde el 27 de enero cuando se produjo una explosión en un cuartel en San Lorenzo (Esmeraldas). El ministro del Interior, César Navas, indicó que cinco personas fueron detenidas por este proceso, que se realizó desde la madrugada de este 16 de marzo.

Navas precisó que es un operativo que se realiza desde enero. Este viernes 16 de marzo ocurrió una explosión en un cuartel naval en Borbón (Esmeraldas), y que aún no se descarta ni confirma que tengan relación con lo de San Lorenzo.

Sin embargo, Baca dijo que "no es el mismo tipo de explosivo, ya que el que se usó es de fabricación casera, y que no tienen las mismas condiciones operativas. Esta hipótesis, que no hemos descartado, que se produjo para distraer el trabajo que se hacía para la desarticulación de las bandas".

Según las autoridades, podrían ser grupos armados de Colombia.

Baca argumentó que desde enero se recibe información sobre la cooperación del FBI de EE.UU. y la Fiscalía de Colombia, "eso es parte de la investigación, no descartamos que se requiera aportes técnicos".

Reiteraron que la operación Libertador se realizó hasta las primeras horas de la madrugada, "coincidió el espacio con Borbón".

Los cinco detenidos -dijo Navas- serían colaboradores de un grupo armado organizado que estaría articulado a alias 'Guacho', quien habría liderado el proceso de San Lorenzo.

Navas indicó que las acciones que realizan son "productivas" y que por ello también se detuvo al segundo abordo de esa organización, alias Cachi.

El fiscal Baca precisó que para la detención de los cinco procesados se realizó el allanamiento de 20 inmuebles en Esmeraldas, en la frontera norte y Guayaquil. "El objetivo desde el punto jurídico y penal era encontrar elementos de convicción armas de fuego, materiales explosivos de la red de crimen organizado".

Baca dijo que todas las acciones forman parte "de la investigación integral de los actos y acciones de terrorismo que realiza la institución desde finales de enero".

El ministro de Defensa, Patricio Zambrano, señaló que no hay indicios que sean los mismas personas que cometieron los hechos de San Lorenzo. Aclaró que es un artefacto de fabricación casera, "no así lo que pasó en San Lorenzo".

Baca dijo que "es evidente que es un acto terrorista, pero no tiene las evidencias que esta acción tendría relación con los hechos de San Lorenzo (...) Pensamos que se usó para distraer el operativo que se hizo".