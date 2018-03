"Nuestro interés no es llevar a ex Ministros al paredón", afirma Silvia Salgado (AUDIO)

Audio Marzo 16 - Silvia Salgado



Aclara que con informe de Comisión se busca "identificar causas, falencias, omisiones y negligencias" para que se puedan prevenir este tipo de hechos La presidenta de la Comisión AAMPETRA, Silvia Salgado, se refirió sobre el informe de control político que se realizó por los casos de abuso a menores en unidades educativas. La legisladora explicó que entre sus conclusiones, identificaron que hubo omisiones por parte de todos los niveles del sistema educativo. Además, dejó en claro que "no hemos tratado de implicar directamente a alguien, sino identificar los problemas para encontrar las causas y no se vuelvan a dar". Por ello, aclaró que su interés "no es llevar a ex Ministros al paredón, sino identificar las causas, falencias, omisiones y negligencias para prevenir este tipo de hechos".