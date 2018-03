Con "Este es mi Ecuador", Dany Castro promociona paisajes nacionales y apoya adopción de animales (AUDIO)

Audio Marzo 16 - Dany Castro



promociona su tema musical "Este es mi Ecuador", cuyo video muestra los hermosos paisajes del país y con el que apoya a la causa de adopción de animales de la calle."Esta canción me ha abierto muchas puertas. El año pasado tuve la oportunidad de cantar en Boston, me invitaron al festival 'Semana ecuatoriana'", indicó.

“Esta canción nace de mis experiencias, mi oportunidad de haber viajado por el país hace mucho tiempo, mis estudios de ecoturismo me llevaron a conocer todas las regiones de mi país, nuestra cultura, nuestra gente, nuestra comida, naturaleza, animales. Quise hacer algo que me mostrara como una persona viajera, un explorador de mi país, es ahí que compuse una canción que muestre la esencia de un ecuatoriano positivo, luchador, que todos los días se levanta para dar lo mejor de sí mismo”, comentó el artista.

Dany Castro es músico, vocalista, cantautor, y se considera apasionado por la naturaleza y por la vida animal. “Siempre he estado muy metido en causas de rescate animal, de todo tipo, fauna urbana. Siempre he estado en contacto con fundaciones para eventos, desde pequeño me nació este amor por los animales, siempre he tenido mascotas, las he cuidado y respetado, y quiero inspirar para que la gente aporte en esta causa”, acotó.

Los inicios musicales de Dany se dieron al formar parte del grupo de música tropical "El Son de Lucky Dan", con quienes realizó varias presentaciones a nivel de bares y discotecas de la ciudad de Quito.

“Después de haber terminado el colegio fui corista dentro de un grupo de salsa, con el que viajé por todo el país haciendo música tropical. Cuando la gente pedía baladas, pop rock, era cuando me lanzaban al ruedo”, dijo.

El cantautor realizó sus estudios académicos en la escuela de Música de la Universidad de las Américas (UDLA). “En un momento de mi vida me di cuenta que necesitaba un nivel musical mayor, de manera empírica es una forma interesante de aprender música, pero sentí que necesitaba más para componer, para organizar mi banda y mi música”, acotó.

Antes de realizar una carrera musical como solista, Dany formó parte del coro de la Universidad Católica. En 2008, realizó su primer sencillo de la mano del conocido artista "Damiano".

“En mis inicios conocí a Damiano, hicimos un par de demos, que no salieron en medios, pero son canciones que fueron cómo una prueba para saber cómo sonaba. Damiano me ayudó en la parte de composición y arreglos”, comenta.

En 2010, lanzó su primer tema denominado ‘Niña morena’, tema que fusiona el pop y rock latino, producido por el reconocido compositor, arreglista y productor argentino Claudio Durán.

“Este tema me ayudó a lanzarme, hice gira de medios en esa época, la acogida fue muy chévere y tuve una experiencia increíble. Yo compuse la canción y Claudio le dio su toque de pop rock argentino con ritmos muy latinos”.

En 2012 Dany lanzó su EP, que consta de 6 canciones, y presentó su segundo sencillo "Corazoncito", el cual tiene una fusión de música electrónica con ritmos caribeños y latin-pop. Con este tema logró dar a conocer su música a nivel nacional. El video de "Corazoncito" fue nominado por el programa "Mis Bandas Nacionales" en la categoría Mejor video musical.

El cantautor comenta que la composición de una canción tiene varias etapas. “Es una evolución, incluso la letra y melodía, en la parte de arreglos y producción hay muchos cambios”, acotó el músico.

“Cuando terminé de promocionar "Corazoncito" me tomé un break de cuatro años para estudiar y hacer música, de investigar la música universal, el mundo del jazz, del blues y distintos géneros. Eso me sirvió para saber qué quería hacer con mi música y al terminar los estudios quise mostrar mi esencia de viajero, de naturalista, con ritmos ecuatorianos”, señaló.

Menciona, además, que contó con el apoyo de Nacho Freire en la producción del tema ‘Este es mi Ecuador’, del arreglista Cristian Narváez, entre otros músicos.

Fuente: Ecuador Inmediato