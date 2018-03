Patricio Alarcón: "Agradezco a Presidente Moreno porque nos libró de un modelo que podría ser como el venezolano y cubano" (AUDIO)

Audio Marzo 16 - Patricio Alarcón



"Hay que ir a multilaterales, renegociar deuda con China y bajar impuestos, así llegará plata al país", aconsejó Patricio Alarcón, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio, insistió en que los empresarios defienden la posibilidad y tranquilidad para hacer negocios, por tanto, está en desacuerdo con un incremento de impuestos, excesiva tramitología, falta de crédito en el país. "Le agradezco a Moreno porque nos libró de un modelo que podría ser como el venezolano y cubano", afirmó Alarcón, quien recalcó que "al ser un gobierno de izquierda tiene que trabajar con el sector privado" para lo cual se busca reuniones con la Ministra María Elsa Viteri para entregarle opciones sobre cómo renegociar la deuda china, atraer inversión y acudir a los organismos multilaterales.

Según Alarcón, la salida de Carlos de la Torre del Ministerio de Finanzas es una buena señal.

“Es impresentable que los mismos funcionarios del Gobierno anterior trabajen en el Ministerio de Finanzas con el Gobierno actual porque destruyeron la económica, manejan conceptos errados, no están dejando una deuda que supera los USD$90.000 millones, nos dejaron un déficit fiscal de alrededor del 7 por ciento, porque no es sostenible el modelo”, sostuvo.

El empresario mencionó que De la Torre tenía que salir del Gobierno de Lenín Moreno por “su manipulación, en cuanto a la información que tenía que entregar a Contraloría, no fue prudente”. Alarcón se refiere al pedido de prórroga de 45 días para la entrega de datos relacionados a la deuda.

“En buena hora que se fue porque no solo manejaba los conceptos equivocados, sino que respondía al Gobierno anterior por su laso por el señor Patricio Rivera”, agregó.

En cuanto al reemplazo de De la Torre por María Elsa Viteri, Alarcón dijo haber escuchado buenas señales y declaraciones de la nueva Ministra: “tenemos que darle el beneficio de la duda”.

“Tenemos que sentarnos a conversar, porque no podemos perder la línea de comunicación, y tenemos que entender cuál es su visión y cómo piensa que va a arreglar esta situación y el legado y herencia que le dejó el Gobierno anterior”, acotó.

“Me parece positivo que Elsa Viteri haya comentado que la solución no va por el incremento de impuestos, cosa que no pensaba el Ministro de Finanzas anterior”, destacó, al tiempo de relevar la apertura de Viteri a posibles reuniones con el sector empresarial”.

“Vamos a conversar, fuera de que está clarísimo que quien ganó elecciones es Lenín Moreno y es un gobierno de izquierda, tenemos que buscar una salida en conjunto, porque es insostenible el manejo y el modelo anterior del Gobierno, no pueden seguir con la misma fórmula ¿cómo pueden salir adelante? Trabajando con el sector productivo, no existe otra opción en otro momento”, puntualizó.

El empresario grande o pequeño tiene la misma visión de la económica, según Alarcón, quien dijo que ambos sectores defienden los principios de libertad de empresa, la posibilidad y tranquilidad para hacer negocios.

“¿Cree que un empresario chico no le afectan los impuestos? ¿La excesiva carga tributaria? ¿Cree que a un empresario chico no le afecta la excesiva carga fiscal? ¿Cree que a un empresario chico no le afecta la excesiva tramitología? ¿Cree que a un emprendedor no le afecta la falta de crédito en el país? Eso es consecuencia del mal manejo económico del Gobierno”, sumó.

“Hemos salido de un Gobierno de 10 años, que ha hecho lo que ha querido y ha manejado mal la economía”, insistió el Presidente de la Federación de Cámaras y dijo agradecer al Presidente Moreno “porque nos libró de un modelo que podría ser como el venezolano y cubano”.

“Por último, tenemos tres años más de un modelo equivocado, que no creo que es sostenible, van a haber elecciones en 2021 y no podrá regresar el ex presidente Correa, que es muy positivo”, resaltó.

El empresariado ecuatoriano se quiere sentar con la Ministra Viteri para plantearle opciones, por ejemplo, fortalecer al aparato productivo, a través de la renegociación de la deuda china, buscar un “vehículo” para atraer inversión urgentemente.

“Creo que la próxima semana nos vamos a reunir, pienso que así será, vamos a plantear opciones, se puede sacar al país adelante, los países no quiebran, las empresas quiebran, tenemos que seguir trabajando”, opinó.

“Necesitamos seguir endeudándonos con un plan de reactivación económica adecuado”, refirió Patricio Alarcón, pero con un compromiso del Gobierno por bajar el gasto público gradualmente.

“De esa manera, con un plan de reactivación económica, bajando el gasto suntuario del Estado, renegociando la deuda con china, comprometiéndonos al bajar impuesto a incrementar la recaudación, el país, en un par de años, podrá volver a salir adelante”, vaticinó.

“Hay que ir a las multilaterales, renegociar la deuda con China y bajar impuestos, así llegará plata al país”, insistió.

Al ser consultado en el programa “El Poder de la Palabra” de Ecuadorinmediato/Radio sobre la auditoría a la deuda interna y externa, Patricio Alarcón respondió que “no hay claridad en las cifras por la falta de transparencia en ciertas instituciones del Estado, que no han presentado la documentación necesaria porque se modificó la normativa para poder endeudarse agresivamente”.

“Los anticipos de petróleo no se contabilizaron porque se hicieron como contratos mercantiles, alteraron el porcentaje del techo de la deuda sin consultar, ni siquiera, con la Asamblea, vía decretos y resoluciones, mantienen en reserva la información no solo para la ciudadanía, sino también para la Contraloría”, denunció.

Mediante un convenio con el Ministerio de Finanzas, se permite a Petroecuador endeudarse para esa Cartera de Estado, enfatizó Alarcón.

“No hay la documentación ordenada, con las instituciones chinas, se tenía que crear una oficina, nunca se la creó, el ex Ministro De la Torre pide una prórroga para la lectura del examen de Contraloría”, detalló.

El pasivo general del Estado es de USD$65.792 millones con corte a diciembre del 2016, sin tomarse en cuenta emisiones, cuentas del IESS, Petroecuador, entre otros.

“La deuda está en más de USD$90.000 sin tomar en cuenta otros rubros”, dijo e indicó que el monto corresponde a la deuda interna y externa que tiene que pagar el Estado ecuatoriano.

(PAY)