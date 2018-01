Se suspende audiencia de formulación de cargos contra exministro Espinel por presunto delito de peculado

Es acusado de perjuicio al IESS por aproximadamente USD$2´000.000 En la sala 10 de la Unidad Judicial 2, al norte de Guayaquil, se suspendió la audiencia de formulación de cargos contra el exministro de Inclusión Económica y Social, Iván Espinel, por presunto peculado, debido a un perjuicio en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de aproximadamente USD$2´000.000.

Espinel, quien estuvo presente en la audiencia, expresó que “nos ha indicado el juez que se han presentado varios escritos donde otros implicados han cambiado, dentro de sus argumentos defensores y por eso se ha pospuesto hasta una próxima fecha”.

“Lo importante es que hemos hecho presencia y lo que han dicho o especulado otros actores políticos es una vil mentira. Hemos demostrado documentación a la fiscalía, no era nuestras competencias, no pagamos ni un solo dólar a las clínicas porque no podíamos”, acotó.

El exministro reiteró que esto es una mentira de actores políticos “que como último recurso que tienen es mentirle al pueblo ecuatoriano. Nos guardamos el derecho que el día de mañana emprender acciones jurídicas contra quienes nos han difamado, han insultado a la familia, no solo a la mía, sino a la del pueblo ecuatoriano”.

Por su parte, su abogado, Héctor Vanegas, comentó que el juez debe determinar defensores públicos para los otros implicados y que todos respondan. “Aquí está Iván Espinel dando la cara y listo para demostrar esta patraña. No firmó ningún papel, estuvo siete días y está procesado injustamente”.

Dentro de este caso están otras 19 personas y, una vez que inicie la instrucción fiscal, se tomarán todas las versiones. Por otro lado, la Contraloría General del Estado estableció responsabilidad civil culposa en contra de Iván Espinel por perjuicio al IESS.

(AEH)

Fuente: Radio Sonorama