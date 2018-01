En Asamblea "hemos hecho un trabajo con absoluta responsabilidad", responde Vicepresidenta Vicuña ante declaraciones de Raúl Patiño

"Cada uno es responsable de lo que dice y lo que difunde", asegura La Vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, aseguro que durante su rol como asambleísta nacional, ella y sus compañeros de bancada nunca fueron impedidos de fiscalizar. Respondió así al audio filtrado en redes sociales, en donde Raúl Patiño, ex legislador, afirma que no podían hacer controles.

La semana pasada, se hicieron virales unas declaraciones del ex asambleísta de Alianza PAIS (AP) y hoy cercano al Gobierno de Lenín Moreno, Raúl Patiño, en el marco de la campaña por la consulta popular.

En el video que dura menos de un minuto, Patiño asegura: “Cuántas veces nos reunimos y dijimos: ¿qué hacemos? ¿cómo enjuiciamos a todos esos desgraciados que sabemos que están robando en Petroecuador? de esos ministros que todos sabíamos que hacían las obras con sobreprecios y en la Asamblea no sabíamos qué hacer ¿por qué? porque nos tenían prohibido fiscalizar, era absolutamente prohibido fiscalizar”, dijo.

“Siendo asambleísta le dije: hermano, lo siento pero me voy, no me voy a quedar aquí, siendo cómplices de los corruptos, a los dos años, renuncié y mi fui a Suiza, le dije a Lenín (Moreno): hermano, regresa porque nos sentimos avergonzados de algunos amigos del que gobernaba, pero que, por ser amigos, se dedicaron a hacer fiesta”, aseguró.

Al ser consultado sobre el tema, la Vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña señaló: "No he escuchado los audios, en todo caso, cada uno es responsable de lo que dice y lo que difunde”.

“Me parece que hemos hecho, a lo largo del periodo de la Asamblea Nacional, un trabajo con absoluta responsabilidad", aseguró.

Recordó que los distintos bloques no necesariamente han apoyado distintos procesos.

“Cuando en algún momento convocamos a juicio político a los ex integrantes de la Corte Nacional de Justicia, de lo que hoy es el Consejo de la Judicatura, hemos visto cómo brillaron por su ausencia algunas bancadas que eran las que demandaban”, acotó.

Con información de Ecuadorinmediato y Telediario

