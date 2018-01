Ministro de Finanzas le ha mentido a Manabí, afirma Carlos Bernal y niega que examen de Contraloría haya motivado su renuncia

Un día antes de su dimisión, envió oficio a Finanzas recordándole que no asignó presupuesto para construcción de más 4.000 viviendas Carlos Bernal, ex Secretario del Comité de Reconstrucción, explicó las razones por las que decidió poner fin a su permanencia al frente de la reactivación de las provincias afectadas por el terremoto del 2016. Según detalló, tuvo desacuerdos con el ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, sobre el retiro de USD$300 millones de la Ley de Solidaridad. "Esto no se puede sostener de esta manera, realmente él (Ministro) le ha mentido a mi provincia (Manabí) y yo no pude permitir que él le mienta", señaló.