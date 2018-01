LA HORA (Quito) Se retoma revisión y matriculación vehicular

Son seis centros de revisión y dos de matriculación vehicular. Deberán acudir los rezagados de 2017 y quienes deseen adelantar el trámite Desde hoy se retoma la revisión técnica y matriculación vehicular para los propietarios de los vehículos que en 2017 no pudieron cumplir con el requisito y los que desean adelantar el trámite. Según cifras de la Agencia Metropolitana de Tránsito unos 20.000 usuarios quedaron en calidad de rezagados.

En Quito hay seis centros de revisión técnica vehicular distribuidos por toda la ciudad y dos de matriculación vehicular en el Bicentenario y Quitumbe que quedaron listos para atender a la ciudadanía con el trámite anual. (ver infografía)

Mariela Veloz, directora de Matriculación de la Agencia Metropolitana de Tránsito, dijo que en 2017 se tenía previsto atender a un promedio de 470.000 dueños de vehículos tanto en la revisión técnica vehicular como con la matriculación pero que solo se atendió a 450.000.

El trámite esta vez incluye el pago de recargos a los rezagados del año anterior, 25 dólares por no haber cumplido con la calendarización, 25 dólares por año no matriculado y 50 dólares si no se presentó o no pasó la revisión técnica vehicular.

La funcionaria además informó a los contribuyentes que según una información de última hora los municipios tienen que cobrar el impuesto al rodaje y por ello se han tenido que hacer ajustes al sistema.

Calendarización

La calendarización para cumplir con el requisito empezará a partir de febrero y se mantendrá hasta noviembre, es obligatorio para los vehículos que tienen la placa terminada en uno y opcional para los de las placas terminadas en dos.

Son 143 puntos de control los que incluyen la revisión técnica vehicular, en el mismo centro se puede realizar la matriculación. Los vehículos ya ingresados recorren por tres estaciones y si presentan problemas en alguna de estas reprueban y el propietario debe volver a tramitar un nuevo turno para ser atendido.

El mecánico Carlos Rueda, dice que entiende que el vehículo durante la revisión se somete a controles de las emisiones de contaminantes, medición de ruido, medición de alineación o intensidad de luces altas y bajas, medición del equilibrio de la suspensión, estado de las ruedas, plumas, ejes, entre otros.

La disposición de la revisión técnica vehicular aplica para vehículos particulares y públicos (taxis, camionetas, furgonetas, buses) que ahora deberán cumplir con dos revisiones en el año, es decir deberán acudir de forma semestral.

En el caso de los vehículos nuevos, es obligación en los 30 días siguientes de la compra llevar a los centros de revisión técnica vehicular y queda exonerado por dos años, solo hay que pagar el valor de la exoneración y hacer el proceso a través de la página web www.amt.gob.ec.