"Si Raúl Patiño conocía casos de corrupción y no los denunció, entonces debería considerarse cómplice", reacciona Gabriela Rivadeneira

"La deslealtad, la mediocridad y la sinvergüencería no son excusas para desconocer la ley. Que responda frente a la Justicia", arremetió Luego de que se hicieran virales unas declaraciones del ex asambleísta de Alianza PAIS (AP) y hoy cercano al Gobierno de Lenín Moreno, Raúl Patiño, en las que reconoce que sabían que estaba" robando en PETROECUADOR" y que "ministros hacían obras con sobreprecios"; varias fueron las reacciones. Una de ellas, la de la legisladora Gabriela Rivadeneira quien, a través de su cuenta en Twitter, cuestionó: "si conocía casos de corrupción y no los denunció, entonces debería considerarse cómplice".