EL TELÉGRAFO (Guayaquil) 1.420 escuelas y colegios de Quito recuperaron su jornada

Corte de agua en centro-sur de ciudad provocó suspensión el 8 de diciembre pasado El corte de agua que hubo en la capital el pasado 8 de diciembre obligó a las instituciones educativas a suspender sus actividades. Las clases se recuperaron con normalidad en los planteles. Este sábado 13 de enero, 1.420 escuelas y colegios del Distrito Metropolitano de Quito recuperaron la jornada que fue suspendida el pasado 8 de diciembre por el corte de agua que hubo en el centrosur de la capital.

El derrumbe de las paredes de contención del Parque Metropolitano del Sur afectó un tramo del canal del río Pita, que abastece de agua a varios sectores de la ciudad. En primera instancia, esto obligó a la suspensión de actividades el jueves 7 de diciembre en 646 planteles educativos del centro y sur de Quito. Luego, debido a la magnitud del suceso, el ministro de Educación, Fander Falconí, dispuso la suspensión de clases en todos los planteles de la capital. Los centros educativos perjudicados se encuentran desde la avenida Quitumbe Ñan, en el sur de Quito, hasta la avenida Naciones Unidas, en el norte. Los sectores de Conocoto, Miravalle y Tanda también se afectaron. Por su parte, el presidente Lenín Moreno dispuso que el personal de las instituciones públicas y privadas que también se vieron afectadas, tampoco asistiera a sus sitios de trabajo.

El ministro Falconí definió el sábado 13 de enero para la primera recuperación de clases. Mientras que los planteles que estuvieron dos días inactivos deberán recuperar el segundo día el próximo 10 de marzo. Las instituciones públicas y privadas cuya jornada laboral también se suspendió el 8 de diciembre, la recuperaron con una hora de trabajo adicional durante 8 días. Docentes y padres, de acuerdo con recuperación de la jornada Mauricio Mosquera, vicerrector de la jornada vespertina del Instituto Tecnológico Superior Central Técnico, indicó que el día de clases se recuperó con normalidad en este plantel. “Padres de familia y estudiantes están conscientes de que reponemos un día que debimos trabajar, pero que tuvimos libre por una emergencia”, señaló.

Agregó que, siguiendo las disposiciones del Ministerio de Educación, “los estudiantes continuaron con el plan académico establecido para este año lectivo. No fue un día de asueto”. Una situación similar se vivió en el Colegio Nacional Andrés Bello, ubicado en el norte de la capital. “Tuvimos algunos alumnos atrasados y otros ausentes, pero en general los chicos cumplieron con las disposiciones y vinieron a estudiar. Fue como un día normal de clases”, explicó Luis Heredia, rector del plantel. Jéfferson Herrera fue uno de los estudiantes que llegó tarde al colegio.

A pesar de que olvidó poner la alarma para despertarse temprano, acudió gracias a su madre, quien le recordó que debía asistir a clases. “Como no estoy acostumbrado, me olvidé, pero no me parece mal recuperar el día de labores”, indicó. César Yungán, padre de familia, se mostró satisfecho con la asistencia a clases de su hija Doménica, quien estudia en el Colegio Militar Eloy Alfaro. Comentó que la disposición se hizo de forma oportuna, a través de la página web de la institución. Para él, esta decisión demuestra un cambio en el sistema educativo, ya que “no se dejó pasar ese día libre, como sí pasaba hace algunos años. No fue un día perdido”. En ese plantel, la jornada se recuperó con el horario normal y las actividades previstas en su pénsum.