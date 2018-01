Dos ecuatorianas son asesinadas en Estados Unidos

Presunto acusado era un ex policía que intentó suicidarse y se encuentra hospitalizado Susan Triviño, de 54 años, y Sugeiry Guzmán, de 29; madre e hija, fueron asesinadas el miércoles 10 de enero de 2018. El crimen ocurrió a las 14h30, hora local, en el interior de un edificio ubicado en el cruce de la calle 174 y la avenida Croes, en el barrio Soundview de El Bronx, Nueva York, el presunto autor de los disparos intentó suicidarse y se encuentra hospitalizado.

Agentes de la Policía local respondieron a una llamada de alerta y cuando llegaron al lugar hallaron dentro del departamento a dos mujeres y un hombre, todos con heridas de bala, y a una bebé de un año de edad ilesa. La madre y abuela de las víctimas explicó que el presunto responsable del asesinato tenía historial de violencia doméstica.

El cuerpo de Susan Triviño, de 54 años, fue hallado sin vida en su apartamento en el 11 piso de un edificio en El Bronx. Suheiry Guzmán, de 29, hija de Susan, también baleada, murió en el hospital. Se presume que el crimen se debió a violencia doméstica, ya que un el conviviente era ex policía, que hasta el momento se encuentra hospitalizado por una herida de bala, presuntamente, auto infligida.

Blanca Pinto, madre y abuela de las víctimas, dijo que su otra nieta le comunicó que el ex policía Jorge Vega disparó a su progenitora y hermana. “Yo no sé cómo ella siguió a ese hombre tan malo, ¡Dios mío! Lo que tienen que hacer es meterlo preso, cogerlo, porque no puede ser que ande suelto”.

Las autoridades creen que Jorge le disparó a ambas mujeres antes de darse un tiro en la cabeza, los oficiales de la Policía de Nueva York recuperaron de la escena una pistola de 9 milímetros y a la nieta de Susan de un año de edad, ilesa.

Fuente: El Telégrafo – Univisión – NY1 Noticia