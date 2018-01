Gobierno invertirá más de USD 200 millones para impulsar nuevas modalidades de trabajo

"Hemos presentado una propuesta de dinamización laboral, no vamos a retroceder en ningún derecho", insistió Ministro Ledesma Raúl Ledesma, Ministro del Trabajo, habló sobre el acuerdo ministerial que se emitirá en los próximos días para viabilizar las nuevas modalidades de trabajo planteadas por esa Cartera de Estado, además, afirmó que las modalidades de trabajo que serán implementadas están dirigidas a fortalecer el sector productivo y no van a significar el retroceso en derechos laborales.

Ledesma manifestó que el próximo lunes 15 de enero se emitirá un acuerdo ministerial sobre temas laborales, en el cual se incluyen distintas modalidades de trabajo que buscan ayudar a los 340 000 desempleados y a los casi 4 millones de personas que permanecen en el subempleo: “Son las modalidades de trabajo que van dirigidas no solamente a los jóvenes sino a todo ese universo de desempleados en el Ecuador, las modalidades de contratación que vamos a lanzar son para actividades extraordinarias dentro del giro ordinario del negocio”.

El Secretario de Estado sostiene que estas nuevas formas de empleo fueron estudiadas y debatidas con distintos sectores, ya que la legislatura y normas laborales no se adecuaban a la realidad del país: “Queremos potenciar la contratación y la producción en sectores como el turismo, agrícola, ganadería, artistas, hotelería y exportaciones, buscamos evitar el trabajo informal y asistir a los empleados y empleadores”.

El Ministro también desmintió las acusaciones de distintos sectores, que aducían que estas nuevas reformas buscaban la flexibilización laboral: “Lo que hemos dicho es que no estamos de acuerdo con ninguna forma de flexibilización laboral, no vamos a permitir que esto ocurra, hemos presentado una propuesta de dinamización, no vamos a retroceder en ningún derecho laboral”.

Acerca de las nuevas modalidades que se incluirán, se explica que para poder impactar de forma positiva en el país, se tomó en cuenta tres condiciones fundamentales, impacto social, impacto productivo y la generación de fuentes de empleo: “Conversamos con trabajadores y empresarios, nuestro objetivo es fortalecer el sector productivo y permitir que más ecuatorianos accedan a fuentes de empleo”.

El Ministro Ledesma informó que la inversión proyectada por el Gobierno Nacional para la creación de fuentes de empleo es superior a los USD 200 millones de dólares, ya que uno de sus principales objetivos es aumentar la empleabilidad juvenil e incentivar al sector empresarial, por lo cual los sectores sindicales han entendido y apoyan esta iniciativa.

(PF)

Fuente: Radio Pública