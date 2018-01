En Guayaquil, clausuran teatro por obra que habla de religión; protagonista asegura que no existe burla a Iglesia

"Como muchas obras en el mundo esta es una crítica social con tintes de comedia en defensa de la fe", responde Pop Up Teatro Café Anoche, en la ciudad de Guayaquil, el comisario municipal de Samborondón Hugo Solano, clausuró el Pop Up Teatro Café Samborondón. Según detalló, recibió denuncias de moradores pidiendo que el sitio se cierre y se prohíba la función de la obra "El santo prepucio", planificada para ayer. En respuesta a ello, una de las protagonistas de la obra teatral, la actriz Prisca Bustamante, aseguró que la puesta en escena no significa una burla para la Iglesia católica.