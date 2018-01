Yaku Pérez: "tendrían que reconocer matrimonio ancestral y nos darían visa de amparo familiar para que regrese Manuela"

Anunció que autoridades no reconocen su matrimonio, "pese a que Constitución hable del Estado plurinacional" El líder de la ECUARUNARI, Yaku Sacha Pérez, se refirió sobre el pronunciamiento de la Canciller de Ecuador, María Fernanda Espinosa, quien afirmó que "Manuela Picq no tiene ninguna restricción para volver a Ecuador". Ante esto, Pérez, esposo de Picq, considera que solo es un anunció por parte de Espinosa y que "si habría voluntad política, solo tendrían que reconocer nuestro matrimonio ancestral y nos dan la visa de amparo familiar".

Durante una entrevista en Sonorama, Sacha cuestionó que “cómo es que Manuela es bienvenida sin en agosto de 2015 ella teniendo la visa, se la revocó”.

Explicó que habían pedido la visa de amparo familiar por su matrimonio ancestral, “pero no nos reconocen este matrimonio, pese a que la Constitución hable del Estado plurinacional”. Afirmó que “el fantasma del correismo está presente y eso imposibilita que Picq pueda volver”.

El líder indígena manifestó que “si habría voluntad política, solo tendrían que reconocer el matrimonio ancestral y nos dan la visa de amparo familiar”. Sacha considera que esta sería la solución para que su esposa pueda retornar al Ecuador.

Además, expresó que hace un mes, Picq “presentó una visa, merco sur, y hay casos que se entrega la visa en pocas horas, pero en este no es así”.

Indicó que, tanto Picq como él, sienten una decepción porque “nos ofrecen todo pero no hay la voluntad y no sabemos qué está pasando, ya no puedo entender que es lo que pasa en este país”.

La mañana de este jueves, la Canciller Espinosa puntualizó: “el tema de Manuela Picq hay toda la apertura y todo el interés de resolver ese caso, no tiene ninguna restricción para volver a Ecuador. Incluso puedo ir más allá: nos gustaría que ella retorne a nuestro país y pueda hacer una vida normal. Será bienvenida”.

(PP)

Fuente: Sonorama, EcuadorInmediato