LDU-Q confirma contratación de Adrián Gabbarini

Argentino será quien proteja arco del equipo blanco durante temporada 2018 Liga Deportiva Universitaria de Quito (LDU-Q) hizo de forma oficial la contratación de su nuevo arquero. Adrián Gabbarini será quién proteja el arco del equipo blanco durante la temporada 2018. Pablo Repetto comentó que lo que buscaba era alguien con experiencia, pero principalmente una buena persona.

A través de su cuenta en Twitter, los ‘albos’ le dieron la bienvenida al guardameta y confirmaron que arribará al Ecuador este fin de semana y se incorporará a los entrenamientos de la pretemporada a inicios de la próxima semana.

Esta mañana se conoció, por Esteban Paz, dirigente de Liga que tenían arreglado de palabra con el arquero. “Hemos arreglado de palabra con Gabbarini. Esperamos su desvinculación del club argentino para que se pueda arreglar. Olimpo no lo quiere dejar salir, sin embargo ellos tienen una deuda con él y eso facilitará su llegada. Esperemos esto se pueda arreglar. No lo confirmo aún a Gabbarini porque aún no se desvincula de Olimpo, sin embargo de palabra todo está arreglado”.

Gabbarini, portero de 32 años, solo ha actuado en su país. Se inició en Independiente, de ahí pasó a Newell’s Old Boys, Argentino Juniors, Tigre y Olimpo. (JPM)

Fuentes: La Red – El Telégrafo – Twitter LDU-Q