Eso es "coartar libertad de expresión de una persona en el Pleno", reacciona asambleísta Augusto Espinosa tras sanción de CAL

"No hay derecho a opinar en contrario", lamentó El asambleísta Augusto Espinosa, quien también fue sancionado con 10 días de suspensión, y que en el Pleno se refirió a las intervenciones que realizó la legisladora Dallyana Passailaigue, asegura que esta medida va en contra de la opinión. "No hay derecho a opinar en contrario porque eso puede ser sujeto de sanción. Yo creo que es coartar la libertad de expresión de una persona en el Parlamento", dijo.

Momentos antes, a través de su cuenta en Twitter, el asambleísta publicó un extracto de sus intervenciones por las cuales fue sancionado, junto a su punto de vista. “Sigo pensando que una opinión sin argumentación sólida es irrelevante. Alguien podría creer que una opinión mía es irrelevante y está en su derecho. Afortunadamente, tengo una alterna de lujo: Paola Cabezas”.

Cabezas, en la misma red social, puntualizó: ¡Absurda tu suspensión! Soy mujer y pienso exactamente lo mismo de la opinión de la colega ¿Y si me suspenden también? Toda opinión es bienvenida, su contenido la hace relevante o no, y la verdad no lo era”.

Y es que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) sancionó a los asambleístas Espinosa, Cristina Reyes y Ana Galarza luego de que analizó el pedido de varios de sus compañeros que se quejaron de su accionar. La parlamentaria Passailague presentó una queja en contra de Augusto Espinosa, por considerar que incurría en las faltas establecidas en el artículo 165 numerales 5 y 6 de la LOFL, debido a expresiones fuera de tono en el Pleno.

Las dos legisladoras, en cambio, se declararon en resistencia ante la suspensión y aseguraron que a pesar de ello seguirán asistiendo al Legislativo. (JPM)

Fuentes: Teleamazonas – Twitter asambleísta Augusto Espinosa – Ecuadorinmediato.com