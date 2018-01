Presidente de FENACAPTUR confirma que han llegado a consensos con gobierno para nuevas modalidades de trabajo

Comentó que han trabajado en temas puntuales como contratación eventual El Presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Turismo (FENACAPTUR), Holbach Muñeton, expresó que se están realizando diferentes conversaciones y se han llegado a consensos para las nuevas formas laborales. "No estamos de acuerdo en todo, tenemos algunos disensos, pero hemos llegado a acuerdos".

Señaló que “hemos trabajado en temas puntuales como la contratación por eventos; esto es que hay eventos puntuales en el sector hotelero, en los barcos a Galápagos, para las contrataciones de personas eventuales”.

Destacó que esta nueva modalidad elimina la informalidad. “Crea y aumenta la cantidad de empleo que hay en el país y va a ayudar a todos”, aseguró.

Por otro lado, expuso que en materia laboral el sector estaba estancado y reprimido. “Yo no puedo tener una plantilla de 20 saloneros para una noche, tenerlos en mi plantilla de rol de pagos por un año. No se puede, entonces ahí es donde se entra a la informalidad y eso es lo que no queremos”.

Además, recordó que han pedido una revisión de la tarifa eléctrica. “tenemos que ser más competitivos en precios de conectividad aérea, energía eléctrica, agua potable. Tenemos que ver como bajamos los precios para no explotar al turista”.

“Decían (los ministros) que una tarifa de 6500 (kilovatios) se va a pagar por 1500, ojalá así sea para poder reactivar al sector turístico”, acotó.

