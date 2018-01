Ramiro García: "Petrochina revende nuestro petróleo a precio de mercado y los que perdemos de esta transacción somos nosotros"

Presidente de Colegio de Abogados de Pichincha insiste a Fiscalía que debe llamar a declarar a Rafael Correa por este caso El activista Fernando Villavicencio y el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Ramiro García, pidieron a la Fiscalía General del Estado para que se llame a declarar al expresidente de la República, Rafael Correa, pero además, que se le prohíba salir del país por las presuntas irregularidades detectadas en la preventa petrolera a China y Tailandia. En este marco, el jurista

“Fue Fernando Villavicencio el que presentó la denuncia, nosotros hemos dado la cobertura jurídica en este tema específico. En el mes de septiembre del año pasado presentamos una denuncia penal respecto de la forma que se comercializa el petróleo ecuatoriano a través de la empresa Petrochina con enorme perjuicio diario al país”, reiteró García.

Asegurando que esta afectación al país fue causada por el exmandatario Rafael Correa. “Todo esto fue posible gracias al decreto ejecutivo 644 emitido en ese entonces por el Exmandatario que autoriza el mecanismo de deuda versus petróleo”.

“Petrochina revende nuestro petróleo a precio de mercado y los únicos que salimos perdiendo de esta transacción somos nosotros como Estado ecuatoriano. A pesar de todo esto el Expresidente Rafael Correa emite el decreto ejecutivo y ordena la implementación de este mecanismo que ha ocasionado varios miles de millones de deuda”, lamentó.

Y es que según Villavicencio, existen irregularidades en la autorización para contratar líneas de crédito, “pagar con petróleo y que ese petróleo sea revendido en el mercado natural de Petroecuador como es Perú y chile”. Durante una rueda de prensa, el activista argumentó su pedido criticando que, en el gobierno de Correa, “se haya entregado a dedo, sin licitación, US$1.204 millones de barriles de petróleo con pérdidas promedio de US$4 por barril”.

Sostuvo que existen suficientes evidencias y que en los próximos días entregarán más pistas de las rutas del dinero. “Fiscal Baca usted no puede alegar que no existe la ruta del dinero, y si no lo puede hacer tiene que dar un paso al costado", destacó. (JPM)

Fuentes: Telediario (Ecuador TV) – Ecuadorinmediato.com