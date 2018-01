Asambleístas Cristina Reyes y Ana Galarza se declaran en resistencia ante sanción del Consejo de Administración Legislativa

"Nada ni nadie podrá amedrentarnos", aseguraron La asambleísta Cristina Reyes se refirió a la sanción de 10 días que le interpuso el Consejo de Administración Legislativa (CAL), por señalar "Consejo de Alcahuetería Legislativa. "Gracias a todas las personas por las muestras de solidaridad, frente a esta burda y baja sanción del CAL, comandado por el señor José Serrano. Le dolió lo que es verdad. Le dije que luego del primer archivo al juicio de Glas y frente a esta actitud deliberada de trazar los procesos de fiscalización, el CAL se había convertido en el Consejo de Alcahuetería Legislativa. Tanto le dolió al señor Serrano que le diga alcahuete, que significa persona o cosa que encubre algo".

Destacó que el Presidente de la Asamblea “encubre la corrupción, fueron parte durante 10 años y ahora se hacen los impolutos, ahora hablan de correístas, morenistas, yo hablo de otro grupo que son los oportunistas. Ellos fueron parte del gobierno de Correa, del hoy ppl Jorge Glas, claro que les va a doler las acciones de las legisladoras que no tenemos miedo”.

Reyes comentó que se declara en rebeldía. “No crean que me voy a callar y no voy a dejar de darle la vuelta al país. Yo me voy a dedicar a un país sin corrupción, un país sin Correa”.

Por su parte, la asambleísta Ana Galarza, quien también fue sancionada aseguró que “el Consejo de Alcahuetería Legislativa sí se arrogó funciones y por eso es que la Corte Constitucional lo adjunta e el dictamen de admisibilidad para el juicio político al exvicepresidente Jorge Glas, que ahí sí no camino, pero para sancionar a dos legisladoras que levantan la voz en contra de las injusticias, ahí si son bien apresurados, ahí si se despiertan, ahí si vienen a trabajar”.

Recordó que cuando hubo vacancia legislativa no dejaron de trabajar. “La corrupción no descansa y eso nosotros reconocemos. Nada ni nadie podrá amedrentarnos. Se arrogaron funciones y lo único que hicieron fue empantanar un juicio político”.

(AEH)

Fuente: Radio Centro – Notihoy, Twitter Tere Menéndez