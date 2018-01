"No puedes salir a campaña en tarima a hablar de cambio y luego votar por tres personas que fueron artífices de década de prepotencia", reacciona César Monge

Comentó que asambleísta Fernando Burbano "quiere justificar la falta de principios en sus decisiones, diciendo cualquier cosa" El Director Nacional de CREO, César Monge, se refirió a la división del bloque legislativo en la elección de la vicepresidenta de la República. "En el proceso electoral anterior, el movimiento CREO llegó a acuerdos con ciudadanos que no necesariamente era adherentes o afiliados, nos apoyaron en campaña y a su vez nosotros les apoyamos en campaña electoral; uno va conociendo personas y generando relaciones, unas perduran y otras no".

Recordó que el asambleísta Fernando Burbano dijo que la decisión de no apoyar la terna había sido unilateral de CREO y que no la había discutido. “Eso es una mentira y quien puede certificar que el señor Burbano ha mentido es su coideario, el asambleísta Esteban Bernal, que también pertenece a la misma organización política del señor Burbano, quien estuvo en la reunión de bloque con todos los aliados de CREO y llegamos a una conclusión entre todos que era no apoyar la terna de las tres señoras que pertenecen al correísmo”.

“No hay los mismos principios, la misma ética, porque no puedes salir a campaña en tarima a hablar de cambio y luego votar por las tres personas que fueron artífices de la década de prepotencia y robo”, acotó.

Monge expuso que hace mucho tiempo el país tenía una vicepresidenta encargada y no había inestabilidad o ingobernabilidad, como dijo el legislador Burbano. “Quiere justificar la falta de principios en sus decisiones, diciendo cualquier cosa. Si la mayoría de personas en esa Asamblea no hubiera apoyado esa terna, no hubiera pasado nada porque hubieran pasado unos días e igual se hubiera ratificado la propuesta correísta de Lenín Moreno, pero la gente va tomando posiciones”.

Sin embargo, se mostró contento de que los asambleístas que son parte de CREO “e incluso aliados que no son parte como Luis Pachala o Esteban Bernal, votaron en sus principios y no apoyaron a la terna correísta. Eso es importante más allá de que varios actores políticos se acercaron a nuestros asambleístas para ofrecer el oro y el moro”.

“Hoy somos 21 asambleístas, el mismo número de nuestro partido político y al final del día lo mejor que te puede suceder es seguir trabajando con quienes comparten los mismos principios que tu compartes y quienes defienden su ética y sus fundamentos hasta el final”, puntualizó.

Finalmente, en cuanto al proceso de juicio político contra el Ministro de Finanzas, comentó que “no van a soportar esta tomadura de pelo, esta barbaridad que ha hecho el gobierno de Lenín Moreno. Más ridículo aun es la repuesta en la tarde del Ministro, esto es como que mañana vienen unos delincuentes encapuchados, se roban un banco, la gente descubre, pasan unas horas y los delincuentes dicen que devolvieron y no pasó nada. Apoyamos que el Ministro De la Torre dé la cara a los ecuatorianos”.

(AEH)

Fuente: Radio Sonorama