Augusto Barrera: Pese a que veeduría a deuda pública fue decisión de Contraloría, Gobierno estará atento a que auditoría sea el elemento legal

Se respeta esta decisión, no necesariamente se valida constitución de un mecanismo de acompañamiento ya que esa es una decisión de contralor Pablo Celi, comentó El secretario nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) y consejero de Gobierno, Augusto Barrera, dejó en claro que la conformación de una veeduría ciudadana que acompañe la auditoría a la deuda pública fue una decisión institucional del contralor subrogante, Pablo Celi. Sin embargo, fue enfático en señalar que el Gobierno estará atento a que sea esa auditoría el elemento legal.

“El Gobierno Nacional se ha pronunciado ratificando el irrestricto respeto a que cada una de las funciones desarrollen las actividades que legalmente le competen, una de esas, en el caso de la Contraloría, es auditar todos los procesos. Quienes hemos sido funcionarios públicos sabemos que cada una de las cosas que hacemos o dejamos de hacer, tiene implicaciones. La Contraloría tiene plenas facultades en este sentido”, remarcó.

Barrera reiteró que el Gobierno respeta esta decisión, no necesariamente valida la constitución de un mecanismo de acompañamiento ya que esa es una decisión del contralor (Pablo Celi) porque la delicadeza y complejidad de este tema no puede convertirse en una herramienta de generación de especulación política.

“Sobre esto hay que ser muy cuidadoso, hay que establecer responsabilidades si es que las hay, pero no podemos cometer el enorme riesgo de generar la expectativa de que somos un país que no va a pagar sus obligaciones y que aquí va a ser cualquier cosa, esto no es así. Este es un país que ha cumplido con sus obligaciones, que hacemos un enorme esfuerzo por hacerlo, eso tiene implicaciones en el riesgo país”, comentó.

Insistiendo en que si todos los ecuatorianos quieren que las condiciones de esta deuda sean sustituidas por mejores en temas de plazos y tasas de interés no se puede generar un caos que haga que cualquier persona diga que el Ecuador no va a pagar. “El interés del gobierno es trabajar por el país, en estos temas que son complejos y escabrosos, es poner el interés del país por encima de los temas. Yo creo que ese es el llamado que estamos haciendo”.

“Es decir, la estructura, la lógica, el chip que todavía tenemos en la cabeza, de una polarización en la que solamente hay muertos y heridos en el campo de batalla, no nos ayuda para enfrentar estas cosas. Ese es el llamado que estamos haciendo, por lo tanto, en este caso, entendemos y respetamos la facultad que tiene la Contraloría de hacer esto. Entendemos que ha tomado una decisión de carácter institucional de la veeduría, pero nosotros estaremos atentos a que sea esa auditoría el elemento legal”, puntualizó. (JPM)

Fuente: Teleamazonas