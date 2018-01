Víctimas de violencia de género pueden denunciar llamando al 182

Profesionales brindan asesoramiento 24 horas, incluyendo fines de semana y feriados Las víctimas de violencia de género ya cuentan con una línea para realizar sus denuncias, así lo dio a conocer la ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Rosana Alvarado. La línea gratuita de asesoría 182 se activó para la prevención de violencia de género, en donde profesionales brindan asesoramiento para que la persona, que busca ayuda, tenga la información necesaria sobre qué hacer en caso de violencia de género.

La herramienta se presentó en Cuenca, en el Centro de Alto Rendimiento (CEAR), en donde acudieron cientos de estudiantes de diferentes instituciones educativas. La ministra de Justicia invitó a los jóvenes presentes a ser actores, a sumarse, a romper el silencio y a ser voceros del uso de esta línea, en contra de la violencia de género, que en muchos casos termina en femicidio.

“El amor no maltrata, no hiere, no golpea, no mata. Las mujeres tenemos que ir por las calles y por la vida con convicción de que podemos ser libres y caminar con seguridad”, dijo Alvarado.

Xavier Enderica, gobernador de la provincia del Azuay, recalcó la importancia que tiene la familia para la erradicación de todo tipo de violencia. “Como padres debemos estar atentos a qué estamos transmitiendo a nuestros hijos, no más machismo y violencia contra la mujer”, manifestó el funcionario.

La línea 182 tiene un horario de atención de 08h30 hasta 17h30 de lunes a viernes; sin embargo, viendo la necesidad de tener una línea las 24 horas del día, incluyendo fines de semana y feriados, se realizó un convenio con el Ministerio del Interior, por lo que fuera del horario de 8:30 a 17:30 la línea se conecta automáticamente a la 1800 –DELITO (335486).

(FO)

Fuente: Ministerio de Justicia