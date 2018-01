Ecuador pretendió incluir a Julián Assange como parte de misión diplomática en Londres; Reino Unido rechazó intención ecuatoriana

"Foreign Office and Commonwealth Office no considera que el señor Assange goce de ningún privilegio e inmunidad bajo la Convención de Viena", responde Gobierno inglés Ecuador ha pretendido vincular a Julián Assange como parte de la misión diplomática ecuatoriana en Londres, Reino Unido, lo que ha sido rechazado por el Gobierno inglés, mediante una nota diplomática. Desde el pasado 21 de diciembre, el fundador de WikiLeaks, consta como ciudadano ecuatoriano. Al momento, la Cancillería no ha dado una explicación sobre el tema.