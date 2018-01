Próximo martes se retomará debate sobre veto a proyecto de Ley para Prevenir Violencia contra la Mujer

Reparación integral fue uno de los temas más discutidos, pues según legisladores que intervinieron, se pueden restringir derechos El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Carlos Bergmann, suspendió el debate sobre la objeción parcial al proyecto de Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y anunció que será retomado el próximo martes. En esta sesión se expusieron experiencias de asambleístas que han sido víctimas de actos de violencia.

También se enfatizó que la ley no solo fue concebida para detener, atender y sancionar los hechos que amenacen la integridad física, psicológica, patrimonial y sexual de las mujeres, las niñas, las adolescentes, las jóvenes, adultas mayores, sino prevenirlas y erradicarlas. Para ello se requiere la acción del Estado, de las organizaciones sociales, las comunidades y, en general, de todos los ciudadanos.

La presidenta de la Comisión AAMPETRA, Silvia Salgado, consideró que esta ley es un aporte para enfrentar la violencia contra las mujeres y fijar la corresponsabilidad de la institucionalidad del Estado y de la sociedad en su conjunto. “No es posible que los derechos consagrados se queden en simples declaratorias”, enfatizó la legisladora al insistir que es fundamental mantener la reparación de las víctimas como uno de los objetivos de la ley.

Advirtió que la violencia contra la mujer comienza mucho más temprano, con las niñas y adolescentes, a la vez que recordó que el proceso de construcción de esta ley ha contado con la participación de diversos sectores y voluntades políticas.

Mientras que, la titular de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, Liliana Durán, indicó que enfrentar la violencia contra las mujeres por ser mujeres nunca debió ser motivo de debates, ya que debe ser un compromiso de todos y requiere una respuesta efectiva.

“Empoderarse de este problema es romper el círculo y es ahí donde el contingente del Estado debe estar más presente que nunca. Por lo tanto, pretender sacrificar la reparación integral bajo argumentos limitados es un desacierto”, recalcó.

La reparación integral fue uno de los temas más discutidos, pues según los legisladores que intervinieron en el Pleno, se pueden restringir derechos. Lo dijo Mónica Alemán, cuando aseguró que el proyecto no es de naturaleza penal, sino de derechos humanos. Hizo referencia, al igual que la legisladora Marcela Aguiñaga, a que no era posible incluir en el veto materias que no se contemplaron en el proyecto ni fueron objeto de debate en la Asamblea.

Tanto Alemán como Aguiñaga sostuvieron que no se puede eliminar la reparación integral, pues es uno de los ejes del proyecto. Además, sugieren que la protección de la mujer debe contemplarse en el Plan Nacional de Desarrollo de los gobiernos autónomos descentralizados. También descartan que con el texto aprobado por la Asamblea se genere una preasignación presupuestaria. En realidad, este busca que los planes tengan el financiamiento necesario y se priorice la ubicación de recursos para atender a las mujeres.

Dallyana Passalaigue sugirió ratificarse en lo que tiene que ver con la reparación integral de las víctimas, pues según dijo, el Estado debe asumir su rol. “Una ley sin presupuesto no sirve de nada, por lo que se establece un plan de acción específico que se disfraza en la objeción de preasignación”, recalcó y aseguró que al eliminar el Plan de Acción Específico se afectaría a los municipios que no tienen los recursos suficientes. Por ello, la bancada del Cambio Positivo se abstendrá en el allanamiento y votará a favor de las ratificaciones.

Marcela Holguín y Esteban Albornoz también hablaron de la reparación integral y del registro único de violencia contra las mujeres. Aseguraron que estos son avances de la ley para tener datos y cifras que muestren cómo viven las mujeres en el país y descifren las medidas que podrían adoptarse. “Si queremos demostrar que nuestro compromiso para erradicar la violencia contra la mujer es real, no podemos quedarnos callados”, dijo Marcela Holguín en su intervención, en la que se solidarizó con la legisladora Verónica Arias por el ataque sufrido a través de redes sociales en las últimas semanas.

Roberta Zambrano se refirió a la objeción al artículo 54 del proyecto, en donde se sugiere que adicionalmente a las juntas cantonales de protección de derechos se incluya a las tenencias políticas, lo cual ve como positivo por el gran número que existen en el país.

Mientras, Soledad Buendía aseguró que no se trata de un problema que requiere solo de leyes, sino de un trabajo articulado entre todos. Insistió en la necesidad de tener políticas públicas, trabajar en los medios de comunicación y cambiar los patrones culturales machistas, por lo que al igual que Aguiñaga y Alemán, sugirió ratificarse en el texto que aprobó la Asamblea. (JPM)

Fuentes: Asamblea Nacional