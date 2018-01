"No ha habido cambios en lo que respecta a aranceles" en Ecuador, aclara Ministro de Comercio Exterior

"Hasta la fecha no ha habido más que posibles revisiones de salvaguardas", enfatizó Con respecto a los aranceles en el país, no ha existido ningún cambio, aclaró el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana. "Hasta la fecha no ha habido más que posibles revisiones de salvaguardas. Lo que estamos haciendo y estamos muy claros en eso es que el país necesita fortalecer exportaciones y atraer inversión privada directa", añadió.