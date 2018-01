Desde 15 de enero estará habilitado proceso de matriculación vehicular a nivel nacional

Todo automotor que no efectuó este trámite en 2017, tiene una sanción de $25 La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) informó que se encuentran trabajando en la validación de las tasas ANT y SPPAT para el proceso de matriculación vehicular, que se iniciará a partir del próximo lunes 15 de enero.

Informan que los Gobiernos Autónomos Descentralizados y Mancomunidades en coordinación con la ANT iniciarán este proceso en la fecha señalada.

Además, el acceso al sistema de consultas de valor de matrículas también se podrá realizar a partir del 15 de enero.

Este proceso, en 2017, se realizó hasta el 28 de diciembre debido al cierre del año fiscal que realizará el Servicio de Rentas Internas (SRI).

La normativa explica que, al concluir el periodo ordinario de calendarización, todo automotor que no efectuó este trámite tiene una sanción de $25, y de no cumplir con la matriculación 2017 tendrá una multa de $25 por año no matriculado y de $50 por no aprobar la Revisión.

Fuente: ANT, EcuadorInmediato