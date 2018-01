3 años de prisión para Marcelo Espín por enriquecimiento privado no justificado

Esposo de María Sol Larrea, ex funcionaria del IESS, además, deberá pagar $506.602,27 por indemnización La jueza Paola Logroño dictó 3 años de prisión en contra de Marcelo Espín, esposo de María Sol Larrea, ex funcionaria del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) por el delito de enriquecimiento privado no justificado. Además, ordena el pago de 10 salarios básicos y la reparación integral por $506.602,27 al IESS.