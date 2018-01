Fernando Villavicencio y Yaku Sacha Pérez piden prohibición de salida del país a expresidente Rafael Correa

Denuncian vinculación del exmandatario en supuestos actos de corrupción en contratación de deuda pública y preventa petrolera El activista Fernando Villavicencio presentará un pedido ante la Fiscalía General del Estado para que se llama a declarar al expresidente Rafael Correa y se le prohíba salir del país por las presuntas irregularidades detectadas en la preventa petrolera a China y Tailandia. El dirigente indígena, Yaku Pérez, también solicitó la prohibición de salida del país del exmandatario porque, según dijo, debe responder sobre presuntos actos de corrupción.

Según Villavicencio, existen irregularidades en la autorización para contratar líneas de crédito, “pagar con petróleo y que ese petróleo sea revendido en el mercado natural de Petroecuador como es Perú y chile”.

Además, argumentó su pedido señalando que, en el gobierno de Correa, “se haya entregado a dedo, sin licitación, USD $1.204 millones de barriles de petróleo con pérdidas promedio de USD $4 por barril”.

Sostuvo que existen suficientes evidencias y que en los próximos días entregarán más pistas de las rutas del dinero. “Fiscal Baca usted no puede alegar que no existe la ruta del dinero, y si no lo puede hacer tiene que dar un paso al costado", destacó.

De igual manera, el líder del ECUARUNARI, Yaku Sacha Pérez, también acudió a la Fiscalía para pedir medidas cautelares de prohibición de salida del país contra el exmandatario. Según Pérez, Correa podría estar inmerso en los casos de corrupción que investiga la Fiscalía.

“Estamos pidiendo que el Fiscal solicite al Juez la orden de arraigo, la prohibición de salida del país del expresidente Correa. Sabemos todos en el Ecuador que no se movía un dedo sin Correa”, expresó. Asimismo, enfatizó que “el que tiene que responder por los delitos de peculado, concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada, es el expresidente Correa”.

Fuente: TC Televisión, Telediario