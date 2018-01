CNE ratifica que fondo electoral para campaña de consulta popular ha sido repartido equitativamente

"Monto es el mismo, no porque haya más personas que lo administren, va a crecer o a disminuir", indicó Nubia Villacís La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Nubia Villacís, reiteró que el fondo electoral para realiza campaña dentro del proceso de Consulta Popular y Referéndum 2018 fue repartido equitativamente entre las dos tesis (Sí y No). "El monto es el mismo, no porque haya más personas que lo administren, va a crecer o a disminuir", indicó.