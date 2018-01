Veedores de deuda pública son enemigos de Revolución Ciudadana y tratarán de manchar su imagen, advierte Ricardo Patiño

"Como no pueden atacar los resultados de la década ganada, intentan ensuciarla", reiteró Sobre la veeduría ciudadana que acompañará la ejecución de la auditoría a la deuda pública, habló el excanciller y exconsejero de Gobierno, Ricardo Patiño. A su criterio, todos quienes conforman este grupo de personas son "enemigos de la Revolución Ciudadana", por lo que a pesar de no tener poder vinculante, la intención será manchar la imagen de la "década ganada".

“Yo creo que es muy importante la presencia de Rafael Correa. Son 11 personas, todos enemigos de la Revolución Ciudadana. León Roldós: enemigo a muerte de la Revolución Ciudadana; Eduardo Valencia: enemigo a muerte de la Revolución Ciudadana; Patricio Alarcón: Presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Pablo Dávalos: un vago declarado como profesional, fue Subsecretario del Rafael Correa cuando él fue Ministro de Finanzas y lo tuvo que botar, no por incompetente solamente, sino por vago”, relató.

Y continuó refiriéndose a quienes integran esta comisión: “Roberto Aspiazu: conocemos de su posición; Ramiro Crespo; Ana Abril: de CREO; Marcelo Merlo: contralor de León Febres Cordero; Alfredo Corral: contralor de Jamil Mahuad; Mariana Yépez: exfiscal que ya sabemos lo que hizo en el caso Isaías”.

“Yo solamente estoy diciendo quiénes están en una veeduría. Están los enemigos de la Revolución Ciudadana y qué van a hacer sino tratar de destrozar. A pesar de que no tiene poder vinculante, tiene poder mediático, que eso es lo que necesita el Contralor. Lamentablemente está jugando muy sucio porque él puede hacer su informe, pero lo que quiere es decir: ‘Yo te hago el informe, pero no quiero que digan que yo lo estoy acusando o vinculando a Rafael Correa, quiero que sean otros. Es decir, él tira la piedra y esconde la mano”, comentó.

A criterio de Patiño, lo que intentan hacer es manchar la imagen de Correa. “Como no pueden atacar los resultados de la Revolución Ciudadana, tratan de mancharla. Es que no le pueden decir al pueblo que la salud ha sido un desastre porque no lo fue. Como no pueden atacar los resultados de la década ganada, intentan macharla. Están tratando de decir que por todos lados hay corrupción –lo cual no es cierto- porque no pueden decir que la salud, la educación, los ingresos de los trabajadores, están mal”.

Sin embargo, el exvicepresidente Jorge Glas fue acusado y se encuentra preso. Para Ricardo Patiño, es un preso político porque se encuentra recluido sin pruebas. “Todavía creo en su inocencia, más aún después del juicio. Nosotros hemos pedido que nos den una sola prueba, pero no hay nada, todo es ‘suponemos que, parece que’. Todo es pura suposición”.

“Lo que pasa es que como lo acabaron a través de los medios, los jueces estuvieron contra la pared y no podemos decir otra cosa. Eso es lo lamentable. Insisto a la década ganada no la pueden atacar, entonces intentan ensuciarla. Eso es lo que quieren hacer con la Revolución Ciudadana, pero el pueblo conoce y sabe lo que hemos hecho y por eso estamos seguros de que en las preguntas 2, 3 y 6, el No va a ganar”, finalizó. (JPM)

Fuente: Telerama