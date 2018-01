"Si hubiese habido un 1% de duda que las personas sentenciadas no eran culpables, fiscalía no podría haber actuado", asegura Fiscal Baca Mancheno

Destacó que "lo que se ha demostrado que formó parte del cúmulo de transacciones de corrupción son más de USD$30 millones" El Fiscal General del Estado, Carlos Baca Mancheno, se refirió a los avances en las investigaciones de los casos de corrupción. "Queremos hacerlo de la única forma posible y es a partir de la constitución de equipos de trabajo especializados y a través de la organización de una estructura de la fiscalía que le permita a la institución responder frente al reto de la investigación de infracciones".

“No se trata de enfrentar el problema por el talento o por la buena voluntad o el entusiasmo de un fiscal o de otro. Se trata de institucionalizar un sistema adecuadamente implementado de investigación, dotarle a un equipo de trabajo la confianza para afrontar el problema”, acotó.

Expuso que crearon la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, “creamos la Unidad de Investigación de Delitos Tributarios y Aduaneros por temas relacionados con evasión tributaria, estamos en proceso de la creación de una Unidad de Lucha en contra de la Delincuencia Organizada Transnacional y hemos constituido un equipo con más de 11 fiscales para llevar más de un centenar de casos. El alcance de este trabajo es que la Fiscalía cumpla su responsabilidad, que lo haga en el marco de la ética, de lo que representa y necesita el país en el ámbito de los delitos, mirando el país por delante y de frente”.

En cuanto al caso ODBRECHT, dijo que la asociación ilícita “es un delito medio, un delito que juzga el solo hecho que se hayan organizado para cometer los delitos y no juzga de una manera directa lo delitos que fueron cometidos por esta asociación. Los condenados estuvieron asociados y están abiertas las investigaciones sobre los delitos fines; lavado de activos, peculado, cohecho, enriquecimiento ilícito, defraudación tributaria, entre otros”.

Destacó que “pudimos haber tomado la decisión de haber comenzado a discutir que llevemos a causa el proceso de cohecho, el lavado, el tráfico de influencias, concusión, si es que eso terminaba de ocurrir el riesgo era que todo el entramado, la integralidad, la totalidad de las asociación criminal, no sea llevada a juicio. Por eso la estrategia se planteó desde la perspectiva de investigar con mayor fuerza la asociación”.

Por ello, aseguró que luego de la sentencia están en una segunda fase. “Todo el tiempo se están haciendo formulación de cargos, diligencias, investigaciones, pidiendo versiones, etc. No se ha parado un solo minuto”.

De igual manera, sostuvo que existe el rastro de dinero en el delito de asociación ilícita. “Mucho de ese dinero fue entregado en efectivo, otros de esos dineros están sometidos a medidas cautelares hasta que la sentencia se ejecute en firme. La segunda parte tiene que ver fundamentalmente con la necesidad de contar con una herramienta que permita que el Estado pueda recuperar el dinero de la corrupción por una vía que no sea la penal, sino civil y permita extinguir el dominio de las fortunas, bienes que lo han obtenido de una manera ilícita”.

Pero, lamentó que cierto dinero no se va a poder recuperar. “Lo que se ha demostrado que formó parte del cúmulo de las transacciones de corrupción son más de USD$30 millones, de los que están sentenciados. Hay un grupo de prófugos que por estar prófugos no se los puede juzgar en ausencia, no se les puede condenar al comiso, no se les puede quitar sus bienes y siguen con esos bienes latentes en la expectativa de que algún momento pueda disfrutar de esos bienes”.

“Si hubiese habido un 1% de duda que las personas sentenciadas no eran culpables, ese 1% de duda no le habría permitido actuar a la fiscalía y ese 1% le habría sido beneficioso al reo. Aquí no hubo duda, hubo contundencia y prueba”, puntualizó.

(AEH)

Fuente: Radio Platinum