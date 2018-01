Defensa de Julián Assange pide a Reino Unido que permita salida de Embajada de Ecuador

En encuentro con medios internacionales, ayer, la canciller de Ecuador, María Fernanda Espinosa, afirmó que mantiene conversaciones y explora opciones con la finalidad de una mediación para la salida de Assange de la Embajada nacional.

“Ninguno de estos casos, a nivel mundial, sobre temas de asilo se han resuelto sin la cooperación”, dijo.

Según aclaró, existe un diálogo constante con el Reino Unido, en la búsqueda de una salida, pues Assange está en una condición en la cual su salud está frágil por no poder abandonar la sede diplomática.

Espinosa recalcó como desde el punto de vista humano, su estado no es sostenible y recordó que la Organización de las Naciones Unidas consideró su detención arbitraria.

“Ninguna solución se logrará sin la cooperación internacional y sin la cooperación del Reino Unido, que se ha demostrado interesado en una solución', insistió.

En concordancia con el tema, la cuenta de Twitter del WikiLeaks, señaló: "La resolución de ONU, emitida hace casi dos años es clara en su idioma, el señor Assange está detenido ilegalmente y arbitrariamente por las autoridades británicas y debe ser liberado".

Statement by Mr Assange's legal team responding to yesterday's news: "The UN ruling, issued almost two years ago, is crystal clear in its language, Mr Assange is unlawfully and arbitrarily detained by the UK authorities and must be released."