CIDH confirma que investigará denuncia contra Ecuador por desaparición de David Romo

Mediante un documento, organismo internacional detalló que caso se encuentra bajo un estudio preliminar La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció oficialmente que investigará una denuncia en contra del Estado ecuatoriano por la desaparición de David Romo. La notificación la recibió hoy, 10 de enero, su madre, Alexandra Córdova. Mediante un documento, el organismo internacional detalló que el caso se encuentra bajo un estudio preliminar.

También indica que al finalizar esta fase de indagación se dará a conocer los resultados, pero no señalan los tiempos que esta tomará. La respuesta a la denuncia se da luego de cinco meses de que la familia del joven universitario presentara el recurso internacional.

Actualmente, los representantes legales del caso son Juan Pablo Albán y la Universidad San Francisco de Quito. Según Alexandra Córdova, la iniciativa de esta denuncia internacional se dio porque no ha tenido respuestas por parte del Estado. La desaparición de David Romo se investiga en el Ecuador desde el 2013.

A través de su cuenta en Twitter, la madre de Romo publicó: “Dios permita que con esta acción me devuelvan a mi Hijo y no como aquí en mi país quienes están a cargo de las investigaciones desde ya me han dicho QUE NO LO VOY A ENCONTRAR NUNCA”. (JPM)

Fuentes: Platinum – Twitter Alexandra Córdova

Foto: Ecuavisa