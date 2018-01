Contraloría audita dinero destinado a zonas afectadas por terremoto

USD$300 millones tomados por actual régimen también se incluye en la revisión La Contraloría General del Estado realiza tres exámenes especiales al manejo de los recursos recaudados para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 2016. La inspección también abarca los USD$300 millones que tomó el régimen actual, que, según dijo, el Ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, se lo hizo para no tener "recursos ociosos".

El contralor subrogante Pablo Celi informó a la Asamblea que están en ejecución tres exámenes especiales para conocer el destino del dinero.

El actual Ministro de Fianzas, Carlos de la Torre, también es observado tras señalar que el régimen, en diciembre pasado, utilizó 300 millones de la cuenta de la Ley de Solidaridad para liquidez porque no pueden tener recursos ociosos.

"Lo que hicimos fue una manejo integral, vamos moviendo esos recursos, como dinámica. No podemos tener recursos ociosos. De acuerdo a las necesidades de liquidez, vamos moviendo esas cuentas teniendo en mente que cuando se requieran tendrán que estar disponibles. No podemos tener 300 millones de dólares inmovilizados si es que no van a ser utilizados", justificó el Secretario de Estado.

Sobre el tema, el secretario técnico del Comité para la Reconstrucción y Renovación Productiva, Carlos Bernal, señaló que los US$300 millones de dólares tomados por el Ministerio de Finanzas no afectan a la programación presupuestaria. El funcionario, sin embargo, reiteró que el ministro Carlos de la Torre deberá reintegrar el dinero conforme los fondos lo vayan demandando.

Con información de Ecuavisa y Ecuadorinmediato

