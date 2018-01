Polémica entre Mauricio Rodas y Eduardo del Pozo por falta de gestión de EMASEO por recolección de basura

"Por qué no atendió una empresa cuando se requería, cuántos meses de desatención en la empresa de aseo", cuestionó Eduardo del Pozo Este martes, 09 de enero, se realiza la sesión del Concejo Metropolitano de Quito en la que tratan la situación de EMASEO y los problemas con la recolección de basura en varios puntos de la ciudad. Durante la reunión, el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, y el vicealcalde, Eduardo del Pozo, tuvieron una discusión por la responsabilidad del abandono de la ciudad con respecto a este problema.

En un video se escucha a Del Pozo decir “por qué no atendió una empresa cuando se requería, cuántos meses de desatención en la empresa de aseo”. Mientras que el Alcalde Rodas, le contesta: “le recuerdo que usted me dijo que no asistió a la sesión”.

Durante la sesión, la concejala Susana Castañeda exigió que dentro del plan que presentará EMASEO para superar la crisis, “se ofrezcan soluciones y acciones concretas para la recolección de basura en la ruralidad, se considere un proceso de entrega de competencia a gobiernos parroquiales”.

El concejal Carlos Páez Pérez indicó que “los concejales que permanecemos en la sesión (12 de 21), resolvemos demandar un informe serio e integral de la situación de EMASEO, incluyendo un plan de gestión detallado; así como un pedido a la Contraloría para que audite las contrataciones de esa empresa”.

Además, reprocha que “EMASEO no haya operado la herramienta de cobro a los grandes generadores de basura establecida en la Ord. 175 (junio 2018). Nos ofrecen un arranque «piloto» para los próximos días ... ¿y la plata perdida en estos meses?”.

Por su parte, el Municipio de Quito informó que se normaliza la recolección de basura paulatinamente en los lugares donde existían problemas. Esto, luego de un recorrido del Alcalde, junto al gerente de EMASEO, Juan Neira, por algunos puntos de la ciudad como en La Magdalena, La Atahualpa, Biloxi y La Mena 2.

“Ahora la trasformación es evidente. Los sitios con contenedores y los que no lo tienen lucen limpios, con esto se normaliza el servicio de recolección de basura, gracias al plan de contingencia con la inclusión de 70 vehículos adicionales de recolección, 420 personas y suministro de repuestos”, afirmó Rodas

(PP)

Fuente: Twitter – Quito Vigila, Susana Castañeda, Carlos Páez Pérez, Municipio de Quito