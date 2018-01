Jorge Yunda reitera su permanencia en Alianza PAIS: "Eso de que me haga independiente o vaya de camisetazos no es ética política"

"Yo me debo al movimiento actual. Si es que en algún momento yo tengo que tomar una decisión, pues tengo que salir agradeciendo, despedirme y renunciar a mi curul", recalcó asambleísta Luego de la polémica que desató el supuesto paso del asambleísta Jorge Yunda, desde Alianza PAIS (AP) a Centro Democrático (CD), y de que el líder del movimiento naranja asegurara que hubo presiones para que este cambio no se concrete, el legislador ratificó su permanencia en el oficialismo. "Yo me debo al movimiento actual. Si es que en algún momento yo tengo que tomar una decisión, pues tengo que salir agradeciendo, despedirme y renunciar a mi curul que fue auspiciado por el movimiento Alianza PAIS. Eso de que me haga independiente o me vaya de camisetazos no considero que es ética política", recalcó.