US$300 millones tomados de cuenta de reconstrucción de Manabí no afecta programación presupuestaria, según Carlos Bernal

Secretario de Técnico de Comité para Reconstrucción aseguró, sin embargo, que Ministro de Finanzas, en función de sus atribuciones y en cumplimiento de la ley, debe reintegrar dinero Los US$300 millones de dólares tomados por el Ministerio de Finanzas desde las cuentas para la reconstrucción de Manabí para la Cuenta única del Tesoro para el cierre del año fiscal 2017, no afectan a la programación presupuestaria, según aseguró el secretario técnico del Comité para la Reconstrucción y Renovación Productiva, Carlos Bernal. El funcionario, sin embargo, reiteró que el ministro Carlos de la Torre deberá reintegrar el dinero conforme los fondos lo vayan demandando.

Con corte al 17 de septiembre de 2017, con lo recaudado por la Ley de Solidaridad (US$1.501 millones) que entró en vigencia el 1 de junio de 2016 y sumado al aporte de organismos internacionales y del sector privado, el país ha captado US$2.814 millones, de los cuales US$821,43 millones ya fueron ejecutados, mientras que, quedan 261 proyectos por aproximadamente US$166 millones.

Además, se encuentran en planificación 174 proyectos que suman US$806 millones. “Dentro de ese rubro de planificación y los que están en ejecución, están los US$300 millones que el ministro de Finanzas (Carlos de la Torre), en función de sus atribuciones y en cumplimiento de la ley debe reintegrar, conforme los fondos lo vayan demandando”, explicó el funcionario a diario El Telégrafo.

Carlos Bernal enfatizó que los dineros están garantizados en el desarrollo del plan de reconstrucción y se encuentran disponibles para la asignación de los recursos. Además, resaltó que esta transferencia realizada el 29 de diciembre no debe causar preocupación en la población, pues el dinero recaudado es específicamente para la reconstrucción de las zonas afectadas y que la inversión está garantizada para los rubros de vivienda, vialidad, salud, educación, apoyo productivo, saneamiento, electrificación, entre otros.

Cabe recordar que este fin de semana se conoció que, durante su visita a Manabí, el Ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, admitió que el gobierno tomó US$300 millones el pasado 29 de diciembre del 2017 de la cuenta para la reconstrucción de la provincia, para darle liquidez al Estado.

"Lo que hicimos fue una manejo integral, vamos moviendo esos recursos, como dinámica. No podemos tener recursos ociosos. De acuerdo a las necesidades de liquidez, vamos moviendo esas cuentas teniendo en mente que cuando se requieran tendrán que estar disponibles. No podemos tener 300 millones de dólares inmovilizados si es que no van a ser utilizados", precisó. (JPM)

Fuentes: El Telégrafo – Ecuadorinmediato.com