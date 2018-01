Andrés Páez presenta denuncia contra Ministro de Finanzas por presunto peculado por haber tomado US$300 millones de fondo de reconstrucción

"Estoy aquí en solidaridad con los damnificados de Manabí y Esmeraldas, porque no podemos quedarnos callados frente a esta infracción", señaló El excandidato vicepresidencial por el movimiento CREO, Andrés Páez, acudió hasta la Fiscalía General del Estado (FGE) para presentar una denuncia por el presunto delito de peculado en contra del ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, por haber tomado US$300 millones de dólares de las cuentas para la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas tras el terremoto, para dar liquidez al Estado.

"Estoy aquí en solidaridad con los damnificados de Manabí y Esmeraldas, porque no podemos quedarnos callados frente a esta infracción", señaló Páez antes de ingresar a Fiscalía. Según aseveró, el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) tipifica el acto en el cual los servidores públicos disponen arbitrariamente bienes muebles o inmuebles, dineros públicos o privados que estén en su poder en virtud de su cargo.

Andrés Páez también señaló que la Constitución y el artículo 81 del Código de Finanzas Públicas señalan que "los ingresos permanentes solamente pueden financiar los egresos permanentes". Reiteró que los ingresos del terremoto de Manabí son no-permanentes "porque devienen de una ley especial que es la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana".

En esa línea recordó que ese financiamiento se consiguió a partir del impuesto al patrimonio, el impuesto a las utilidades y el impuesto a las remuneraciones. "Ese dinero no podía ser utilizado sino en la reconstrucción de Manabí, en la atención a los damnificados".

El ministro Carlos de la Torre, durante una visita a Manabí, admitió que el gobierno tomó USD$300 millones el pasado 29 de diciembre del 2017 de la cuenta para la reconstrucción de la provincia, para darle liquidez al Estado.

"Lo que hicimos fue una manejo integral, vamos moviendo esos recursos, como dinámica. No podemos tener recursos ociosos. De acuerdo a las necesidades de liquidez, vamos moviendo esas cuentas teniendo en mente que cuando se requieran tendrán que estar disponibles. No podemos tener 300 millones de dólares inmovilizados si es que no van a ser utilizados", precisó. (JPM)

