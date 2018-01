Tras disculpas de Fernando Villavicencio, ex gerente de AGD quitó denuncia por supuestas injurias

"Esa información la publiqué sin contrastar, no tengo ningún problema, cuando cometo un error, poder enmendar ese error", reconoció activista Se archivó el juicio por calumnias en contra del activista Fernando Villavicencio, planteado por el ex gerente de la Agencia de Garantías de Depósitos (AGD), Carlos Bravo, por una publicación en el portal Focus. El trámite no prosiguió debido a que Villavicencio pidió disculpas a Bravo y reconoció que no contrastó la información antes de publicarla.