Rosana Alvarado sobre veeduría a deuda pública: Función Ejecutiva "no tiene nada que ver en designación de comisión, no conoce cuál es la motivación"

"Pero más allá de eso es una posición de muchísimo respeto a decisiones de Contraloría", respondió Ministra de Justicia tras comunicado de Gobierno Son 11 personas las que conformarán la veeduría que realizará un acompañamiento a la ejecución del examen especial a la legalidad, fuentes y usos de la deuda pública interna y externa. Desde el Gobierno, se ratificó que se respeta la decisión de la Contraloría General del Estado de conformar esta agrupación ciudadana. En este contexto, la ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Rosana Alvarado reiteró que la Función Ejecutiva "no tiene nada que ver en la designación de esta comisión, no conoce de cuál es la motivación o por qué se tomó esta medida"

“Hemos sacado un comunicado oficial en donde decimos que la conformación de esta veeduría viene de la Contraloría, es un tema que ha sido manejado desde allí. El Ejecutivo no tiene nada que ver en la designación de esta comisión, no conoce de cuál es la motivación o por qué se tomó esta medida, pero más allá de eso es una posición de muchísimo respeto a las decisiones de la Contraloría, pero aclarar que el Ejecutivo no tiene nada que ver en esta decisión”, recalcó.

El expresidente de la República, Rafael Correa, fue uno de los funcionarios que fueron notificados ayer por la Contraloría acerca de estas acciones y ha reiterado que es una forma más de persecución. Ante estas expresiones, la Secretaria de Estado llamó a esperar el criterio de la CGE aclarando el porqué de esta medida.

“Yo quisiera que el pronunciamiento lo haga la Contraloría, no quiere decir con eso que cuando conformemos una comisión todas las personas tengan que tener la aceptación de todos. Difícilmente alguien consiga ser monedita de oro para todo el mundo, sin embargo, quisiéramos que sea la Contraloría la que aclare este tema, que aclare cuáles fueron las motivaciones para estas decisiones para que no haya comentarios de este tipo”, dijo.

Cabe recordar que son Ana Abril, Patricio Alarcón, Pablo Dávalos, Marcelo Merlo, Alfredo Corral, Ramiro Crespo, Roberto Aspiazu, Magdalena Barreiro, León Roldós, Eduardo Valencia, Mariana Yépez quienes serán los encargados de la inspección. (JPM)

Fuente: Telerama