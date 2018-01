Defensa de Jorge Glas pide a Defensoría del Pueblo examinar presuntas violaciones al debido proceso

"Todavía no notifican la sentencia violándose el plazo razonable", asegura Eduardo Franco Loor El abogado del ex Vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, acudió hasta la Defensoría del Pueblo para pedir a la institución que examine las presuntas violaciones al debido proceso en el caso que se sigue contra el ex funcionario. Eduardo Franco Loor se quejó por la falta de notificación escrita de la sentencia de 6 años por el delito de asociación ilícita, a la que fue sentenciada Glas en diciembre pasado.