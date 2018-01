Asambleísta alterna Diane Rodríguez deja asesoría en Ministerio de Salud por estar en desacuerdo con decisiones presidenciales

"No veo bien continuar en una cartera de estado, cuyo gobierno, no guarda consonancia con mis principios", dijo Diane Rodríguez Zambrano, presidenta de la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBTI, presentó este 8 de enero su renuncia irrevocable al cargo de asesora en el Direccionamiento Estratégico del Ministerio de Salud Pública, con enfoque en Derechos Humanos. En el documento, dirigido a la ministra Verónica Espinosa Serrano, destaca que decidió abandonar el puesto porque en el actual Gobierno existen vulneraciones constitucionales que no van de la mano con su principios como defensora de los Derechos Humanos.