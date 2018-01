Polémica: "No he abandonado ni me han botado", responde Jorge Yunda; Jimmy Jairala arremete: "Fue presionado y faltó a su palabra"

Ayer Jairala le dio la bienvenida al asambleísta a Centro Democrático; hoy se diluye el cambio político El último cambio de camiseta en la política ecuatoriana, finalmente, no se concretó. Aunque Jimmy Jairala, líder del movimiento Centro Democrático, anunció el paso de Jorge Yunda, de Alianza PAIS, al grupo naranja, el legislador desmintió un posible traspaso de tienda política. "No he abandonado ni me han botado", dijo el legislador. En respuesta a ello, Jairala lo acusó de no cumplir su palabra y dijo que hubo presiones para que se quede en filas verdes.